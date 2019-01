Homem de 88 anos atropelado mortalmente em Vieira do Minho

Um homem de 88 anos foi esta terça-feira atropelado mortalmente em Tabuaças, Vieira do Minho, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.

Segundo a fonte, o alerta foi dado cerca das 18:10 horas, tendo os bombeiros encontrado a vítima em paragem cardiorrespiratória.

As manobras de reanimação foram infrutíferas e o óbito acabou por ser declarado no local do acidente.

No local, estiveram os Bombeiros de Vieira do Minho e uma viatura médica de emergência e reanimação, além de uma patrulha da GNR.

