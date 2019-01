48 sem-abrigo de Loures vão passar a ter apoio da câmara e da Comunidade Vida e Paz

A Comunidade Vida e Paz vai ajudar a Câmara Municipal de Loures no apoio social aos 48 sem-abrigo que vivem no município, nomeadamente através da gestão de uma unidade residencial temporária, foi hoje anunciado.

Este apoio vai ser oficializado esta tarde através de um protocolo que será assinado entre a Câmara de Loures, no distrito de Lisboa, e a Comunidade Vida e Paz.

Em declarações à agência Lusa, o vereador com o pelouro da Coesão Social e Habitação, Gonçalo Caroço, explicou que o diagnóstico social do município "já está feito desde 2014" e que, desde então, a autarquia tem vindo a trabalhar com vários parceiros, nomeadamente com a Segurança Social e com o Hospital Beatriz Ângelo.

"Temos vindo a trabalhar com vários parceiros para termos respostas coordenadas, mas sentimos que era necessário ir para outro patamar e fazer um acompanhamento de rua mais profissional e mais técnico", justificou o vereador com o pelouro da Coesão Social e Habitação, Gonçalo Caroço.



Nesse sentido, Gonçalo Caroço sublinhou que "poder contar com o apoio da Comunidade Vida e Paz, uma instituição com um trabalho reconhecido no apoio às pessoas em situação de sem-abrigo ou de vulnerabilidade social será uma grande mais valia".

"O nosso objetivo será sempre tirar as pessoas desta situação e restabelecer-lhes o equilíbrio social", apontou.



Com a assinatura deste protocolo, a Comunidade Vida e Paz ficará responsável pelo atendimento e acompanhamento social dos sem-abrigo e ainda pela gestão de uma unidade residencial temporária, que ficará localizada na localidade de Santo António dos Cavaleiros, com capacidade para acolher duas pessoas.



Segundo dados da Câmara Municipal de Loures, existem neste momento sinalizadas 48 pessoas em situação de sem-abrigo, distribuídos por todas as zonas do município.

