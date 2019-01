Acidente em Valença causou quatro feridos

Uma colisão rodoviária em Valença, Viana do Castelo, causou esta terça-feira quatro feridos e obrigou ao corte da Estrada Nacional (EN) 13 no local, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

"Recebemos o alerta pelas 21h57 para uma colisão rodoviária envolvendo três viaturas, dois veículos ligeiros e um pesado, que causou quatro feridos. Um dos feridos está em estado grave e os outros três são ligeiros".

A Estrada Nacional (EN) 13, que foi parcialmente fechada ao trânsito, já se encontra totalmente reaberta, disse à Lusa fonte da GNR de Viana do Castelo. De acordo com a GNR, a EN 13 foi "totalmente reaberta por volta das 23:00" de terça-feira.

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas na colisão rodoviária ocorrida na freguesia de Gandra, no concelho de Valença

Deslocaram-se para o local da ocorrência 21 operacionais, apoiados por dez viaturas, das organizações de socorro e das autoridades.

Lusa