Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Epilepsia, diabetes e asma: Doentes em risco por falta de remédios"

- "Benfica- FC Porto (1-3): Dragão na final com polémica"

- "Caixa Geral de Depósitos: Sucursal em Espanha usada para 'limpar' 2500 milhões de euros"

- "Secreta vigia extrema-esquerda"

- "Crime de Vale fica sem castigo"

- "Sporting: Marcel Keizer: 'Não tememos nada'"

- "Tribunal Europeu: Queixa de preso custa 25 mil Euro ao Estado"

- "Matosinhos: Falha de travões de autocarro mata duas mulheres"

- "PJ finta 'hackers' na detenção de Rui Pinto"

- "Ronaldo paga 18,8 milhões e apaga cadastro"

Público:

- "Conflitos no Bairro da Jamaica voltam a lançar polémica sobre uso de força pela PSP"

- "Segurança Social mandou fechar 109 lares de idosos por falta de condições"

- "Taça da Liga: FC Porto bate Benfica (3-1) num dos melhores clássicos dos últimos anos"

- "Costa prefere esquerda ao PSD na Lei de Bases da Saúde"

- "Macron e Merkel tentam relançar eixo Paris-Berlim"

- "Ronaldo em risco de perder condecorações da República"

Jornal i:

- "Executivo Angolano quer seguir caso de violência do Bairro da Jamaica"

- "Rui Rio continua limpeza no PSD: Assessora da AR despedida por ter apoiado Montenegro"

- "Presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas da Caixa: 'A CGD funcionou muitos anos como carro de bombeiros para vários governos'"

- "Petição europeia pede fim dos tribunais arbitrais que decidem sobre diferendos entre empresas e Estados"

- "Lei de Bases da Saúde: PS e PSD não querem levar já as propostas a votação"

- "Cristiano Ronaldo condenado a pagar mais de 18 milhões de euros em Espanha"

- "Futebol: Colegas do Crato lembram Emiliano Sala"

- "Quadratura do Círculo muda-se a TVI sem alterações no formato"

Jornal de Notícias:

- "Benfica 1-3 FC Porto: Andrade deixa Águias fora de jogo"

- "Empresas obrigadas a dar horário flexível a quem tem filhos"

- "Polícia em alerta contra novos ataques nos bairros de Lisboa"

- " [Notes:Caixa Geral Depósitos] Perdas totais em sete empréstimos"

- "Sentença: Técnicos do Fisco espanhol queriam pena mais pesada para Ronaldo"

- "Feira: Urgências entupidas e cirurgias suspensas"

- "Ministério Público investiga mortes com autocarro"

- "Turismo: Braga bate o pé a colossos da Europa"

- "Oscars: 'Roma' e 'A Favorita' obtêm dez nomeações"

- "PSD: Montenegro faz pausa na TV e na rádio até às eleições"

- "EUA: As vidas congeladas de um mês sem salário"

Negócios:

- "Reportagem: O outro lado do aeroporto de Lisboa"

- "Carros 100% elétricos duplicaram num ano"

- "Governo pede à Caixa que apure responsáveis pelos erros de gestão"

- "Defesa: Investimento militar sobe 50% com nova lei"

- "Justiça: Juízes jubilados impedidos de fazer arbitragem tributária"

- "Insolvência: Faliu O último líder da Casa do Douro e ex-deputado do PSD"

- "Parlamento: Ideologia marca debate da Lei de Bases da Saúde"

- "Fim das concessões à EDP pode ser antecipado"

O Jogo:

- "Benfica- FC Porto (1-3): Fulminante: Fernando matou a reação do Benfica e carimbou passagem do dragão para a final"

- "Braga-Sporting: Estatuto vai a exame"

- "Ténis: João Sousa histórico"

A Bola:

- "A lei do mais forte... e a do mais fraco: Dragão eficaz vence superclássico que merecia muito melhor arbitragem"

- "Vieira corrosivo"

- "SC Braga- Sporting: 'Vamos canalizar todas as energias neste jogo', Abel Ferreira"

- "Futebol: Tragédia no canal da mancha"

Record:

- "Benfica-FC Porto (1-3): Que jogão! Grande espetáculo com golos e casos para todos os gostos"

- "João Félix confessa mágoa com os dragões"

- "Vieira arrasa Fábio Veríssimo: 'Esse homem não pode apitar mais'"

- "Matheus Nunes é leão"

- "SP Braga-Sporting: 'Marcel Keizer: 'Não temos medo de ninguém'"

- "Abel Ferreira: 'Equipa gosta da pressão positiva'"

- "Taça da Ásia: Paulo Bento nos 'quartos'"

- "Ténis: Sousa histórico"

- "Triste desaparecimento de Sala: A estrela que brilhou no Crato"

Com LUSA.