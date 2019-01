Mais de 20 fogos em ecopontos e caixotes de lixo na Grande Lisboa e em Setúbal

A PSP registou mais de duas dezenas de ocorrências entre as 23:30 de terça-feira e as 07:10 de hoje relacionadas com incêndios em ecopontos e caixotes de lixo na Grande Lisboa e em Setúbal.



Em comunicado, a PSP esclareceu que foram registados incêndios em 13 ecopontos e um caixote do lixo em Massamá, Cacém e Queluz e três ecopontos em Loures.



Na Bela Vista, concelho de Setúbal, foram registados sete pequenos incêndios em caixotes de lixo e uma viatura ficou danificada.



Em Camarate houve incêndios em quatro viaturas, mas sem origem criminosa e que foram causados por uma anomalia no sistema elétrico de uma delas, segundo a PSP.



"A pronta intervenção conjugada dos polícias e dos bombeiros de várias corporações permitiu controlar todos os focos de incêndio e evitar males maiores", sublinha a PSP na nota.

A PSP adianta que está a investigar estes casos e até ao momento não há suspeitos identificados.

Com Lusa