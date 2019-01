Rio Tejo vai ter novos cinco vigilantes

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) abriu concurso para contratar cinco vigilantes da natureza para o rio Tejo, sendo que três vagas destinam-se ao Tejo Interior e duas para a área do Oeste, Lezíria e Médio Tejo.

Para duas vagas, é necessário que os candidatos tenham domicílio na área geográfica de atuação da Divisão do Oeste, Lezíria e Médio Tejo da Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste.

Já para as outras três vagas, é necessário domicílio na área geográfica da Divisão do Tejo Interior.

O concurso está aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação do aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), e visa, exclusivamente, a ocupação dos postos de trabalho indicados, caducando com o seu preenchimento.

Os vigilantes da natureza têm como função assegurar, nas respetivas áreas de atuação do serviço, funções de vigilância, fiscalização e monitorização relativas ao ambiente e recursos naturais, nomeadamente no âmbito do domínio hídrico, do património natural e da conservação da natureza.

As candidaturas devem ser formalizadas mediante preenchimento do requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Diretivo da APA, identificando a referência a que se candidata, diretamente nas instalações da sede da APA, ou através do envio, por correio registado com aviso de receção, em envelope fechado, com a identificação do respetivo aviso.

Lusa