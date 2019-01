Autocarro incendiado na terceira noite de vandalismo em Setúbal

Pela terceira noite consecutiva, Setúbal foi palco de atos de vandalismo com ecopontos e um autocarro incendiado. As autoridades capturaram em flagrante delito três indivíduos. Um ficou detido, os outros dois foram identificados por serem menores de idade.

O pesado dos Transportes Sul do Tejo ardeu na Avenida Bento Jesus Caraça e os caixotes do lixo no Bairro da Bela Vista, em Setúbal. Além dos danos materiais, os ataques não fizeram feridos.

O Comando da PSP registou também dezenas de distúrbios no concelho de Sintra, nomeadamente em Agualva e Algueirão-Mem Martins. Além da PSP, também a PJ está a investigar os crimes.