Bruxelas encoraja Portugal a cumprir regras de acesso de engenheiros e arquitetos à profissão

A Comissão Europeia adotou esta quinta-feira uma decisão em procedimento de infração relativa a Portugal por violação da diretiva de qualificações profissionais da União Europeia (UE), em virtude das regras específicas de acesso às profissões de engenheiro e arquiteto.

Em comunicado, o executivo comunitário indica que endereçou uma carta de notificação para cumprir a Portugal, o primeiro passo num processo de infração, em virtude das respetivas regras específicas de acesso às profissões de engenheiro e arquiteto, considerando que estas violam a diretiva de qualificações profissionais.

A Comissão dirigiu ainda cartas de notificação para cumprir a 27 Estados-Membros (todos, com exceção da Dinamarca) pela não conformidade das respetivas legislações e práticas jurídicas com as regras da UE em matéria de reconhecimento das qualificações profissionais e o correspondente acesso às atividades profissionais.

Os países, incluindo Portugal, têm agora dois meses para responder aos argumentos apresentados pela Comissão, caso contrário, Bruxelas pode decidir dar seguimento ao procedimento de infração.

Lusa