O despiste de um camião ao quilómetro 79 da Autoestrada 4 (A4), próximo do Túnel do Marão, obrigou ao corte da via no sentido Vila Real - Amarante, disse fonte da GNR.



Segundo a fonte, o trânsito foi cortado no sentido Vila Real -- Amarante e a alternativa é a Itinerário Principal 4 (IP4), entre os nós da Campeã e Padornelo.



Será necessário proceder à remoção da carga e da viatura.

Lusa