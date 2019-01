Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Justiça defende pirata dos mails"

- "Judiciária disponível para acordo"

- "Em troca de segredos oferece programa de proteção de testemunhas"

- "Estado pode dar-lhe nova identidade para garantir a sua subsistência"

- "Rui Rio arrisca derrota histórica"

- "Fuga de gás faz dois mortos em hospital"

- "Função pública: Governo aprova novo salário mínimo"

- "Ongoing só tem 7.500Euro para pagar a credores"

- "Dois agentes da Polícia colhidos por comboio"

- "Sp.Braga 1 - 1 Sporting: Super Renan leva leões à final"

- "Vieira motivou Lage e a equipa"



Jornal i:

- "'Virtude' e 'honra' de Ronaldo vão determinar se perde condecorações"

- "Moradores do Bairro da Jamaica e PNR vão manifestar-se amanhã"

- "Fernando Haddad: 'O PT foi o único partido a sair desta eleição de pé. Machucado, mas de pé'"

- "Venezuela: Líder da Assembleia declara-se Presidente e é reconhecido pelos EUA e outros Estados"

- "Chega 'não é um partido de extrema-direita', diz André Ventura"

- "Marie Kondo, a mulher que está a pôr toda agente a limpar a casa com prazer"

- "CGD: Auditoria divulgada 'é preliminar', versão final 'é diferente'"



Jornal de Notícias:

- "Braga 1-1 Sporting [Notes:3-4 após grandes penalidades] : Garras de leão"

- "Empresário atrai menores no Facebook com 11 perfis falsos"

- "Opositor de Maduro declara-se Presidente"

- "Benfica: Árbitro que anulou golo no VAR pede dispensa"

- "Ronaldo: Medalhas do Estado em risco após condenação"

- "Incêndios: Proteção Civil teme chegar ao verão sem meios aéreos"

- "96% dos carros elétricos têm peças portuguesas"

- "Lisboa: PSP reforça segurança com escalada de violência"

- "Acidente: Dois mortos em fuga de monóxido de carbono no hospital"

- "Porto: Tribunal manda parar construção de prédio na Arrábida"

- "Redes Sociais: Dolores dá goleada a Rita e Cristina no Instagram"

Público:

- "Venezuela: Juan Guaidó declara-se Presidente interino e Trump já o reconheceu"

- "Escolas que mais reutilizarem manuais recebem dez mil euros"

- "Jonas Mekas: Morreu o padrinho da 'avant-garde' do cinema nos EUA"

- "Governo vai limitar a divisão de terras nas heranças"

- "Auditoria à CGD: Equipa de Santos Ferreira controla banca"

- "Nunca faltaram remédios nas farmácias como agora"

- "Sporting disputa final inédita da Taça da Liga com FC Porto"



Negócios:

- "Cotadas apostam em dívida exótica"

- "Carlos Moedas: 'A inovação é a única arma para criar mais empregos'"

- "Miguel Teixeira de Abreu, sócio da Abreu Advogados: 'O mercado da advocacia é visto como sendo opaco'"

- "Há 20 centrais solares aptas para arrancar este ano"

- "Henrique Gomes: Gaspar quis vender EDP com rendas excessivas"

- "Banca: França e Portugal enviaram créditos da Caixa para Espanha"

- "Entidade do Totta está no topo dos credores do Banif"

- "Sondagem: PS vence europeias com larga margem de sobre o PSD"

- "Saúde: Dívidas dos hospitais caíram para menos de 500 milhões [Notes:de euros] "



Record:

- "Reinan defende penáltis e coloca leões na final com o FC Porto"

- "'A bola foi minha amiga' [Notes:Renan] "

- "Varandas ataca Vieira: 'A versão cobarde de quem perde é refugiar-se noutras pessoas, em linhas..."

- "Keizer no banco depois de saber da morte de sogro"

- "Guerreiros revoltados - Abel Ferreira: 'Se é para fazer isto, tirem o VAR por favor!'"

- "António Salvador: 'Árbitro não vale nada e não tem coragem'"

- "Arbitragem: Veríssimo pede dispensa"

- "Árbitros sem ameaças"

- "CA nega áudio às águias"

- "O que Vieira disse no balneário: 'Deixaram-me orgulhoso'"

- "Jonas em contrarrelógio para o Boavista"

- "FC Porto: Militão por 50MEuro mas limpos - Real Madrid deverá assumir direitos do São Paulo"



O Jogo:

- "Renan agarra a final"

- "Frederico Varandas: 'Não pode haver pressões sobre árbitros que dão em dispensas"

- "Salvador ataca Manuel Oliveira: 'É um árbitro mau, que não vale nada e não tem coragem"

- "Keizer: 'O espírito coletivo fez o seu trabalho por nós'"

- "Abel: 'Um dia é uma coisa, no outro é outra. Por favor, acabem com o VAR'"

- "Brahimi e Corona na redoma"

- "Laboratório: golo de Marega igual a outros três marcados no último mês"

- "Felipe: 'Agora vamos em busca de mais uma conquista"

- "Benfica: Veríssimo cedeu à pressão"

- "APAF nega ameaças nos árbitros e quer explicações de Vieira"

- "V. Setúbal: Tribunal nomeia administrador judicial"

- "França: PSG avança por Renato Sanches"

- "Atl. Madrid cede Gelson ao Mónaco"



A Bola:

- "Monte Renan - SC Braga 1-1* Sporting"- "Arbitragem (outra vez) sob fogo"

- "'O que me preocupa é ouvir um presidente criticar um árbitro e vê-lo pedir dispensa'- Frederico Varandas"

- "Abel Ferreira: 'Se é para isto tirem o VAR'"

- "António Salvador: 'Este árbitro é mau, não vale nada'"

- "'O VAR assim não é bom o suficiente' - Marcel Keizer"

- "Fábio Veríssimo de licença por tempo indeterminado"

- "Águias querem divulgação das conversas entre árbitro e VAR"

- "Dragões pedem castigo severo ao Benfica por coação"



Sábado:

- "A operação secreta que apanhou o pirata do Benfica"

- "A extorsão de 1 milhão em prestações. Os telefonemas fatais do pai. A compra de viagens controlada pela PJ. Como Espanha ajudou a identificá-lo. O que diz o mandado de prisão"

- "Gestores do PS e do PSD deram golpe de mil milhões de euros na CGD"



Visão:

- "Gulbenkian: A vida desconhecida"

- "Como Calouste Gulbenkian se tornou no homem mais rico do mundo - As revelações de uma nova biografia"

- "Negociou com Estaline e Salazar. Fez fortuna no petróleo sem perceber de geologia. Comprava arte com espírito de caçador. Procurava raparigas jovens por conselho médico. Nunca pensou em Lisboa para deixar a sua coleção"

- "Economia: As 11 maiores ameaças ao nosso dinheiro"

- "Brasil: A corrida às armas vai começar"

