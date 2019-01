Violência no bairro da Jamaica serve de mote a mais duas manifestações esta 6.ªfeira

Associações como a SOS Racismo e a Coletivo Consciência Negra, reuniram com moradores e decidiram fazer um protesto em frente à Câmara Municipal do Seixal, pelas 4 da tarde.

Um protesto contra violência policial e também pela falta habitações dignas.

Uma outra manifestação, convocada pelo Partido Nacional Renovador está marcada para as 6 da tarde no Terreiro do Paço.

Na convocatória feita através do Facebook, o partido de extrema-direita diz querer protestar contra as posições da SOS Racismo, a que associam ao Bloco de Esquerda.

A manifestação do PNR deve seguir depois para a sede do Bloco de Esquerda, em Lisboa.