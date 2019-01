António Costa disse este sábado que está "obcecado" pela Madeira e vai onde for preciso para ganhar as regionais. O secretário-geral do Partido Socialista aproveitou a Convenção dos Socialistas sobre a Europa para fazer campanha para as eleições europeias e regionais.

Este sábado, António Costa dividiu-se entre as duas regiões autónomas, de manhã esteve na Madeira e à tarde nos Açores.