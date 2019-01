Marcelo reitera que incidentes no bairro da Jamaica não podem ser generalizados

Marcelo Rebelo de Sousa e o homólogo caboverdiano defendem que os incidentes registados no bairro da Jamaica não devem ser empolados ou generalizados. Os dois chefes de Estado encontraram-se esta sexta-feira na ilha do Sal, onde Marcelo fez escala antes de partir rumo às Jornadas Mundiais da Juventude, no Panamá.