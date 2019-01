O Papa vai visitar Portugal em junho de 2022. Como a SIC avançou em dezembro, as próximas Jornadas Mundiais da Juventude vão realizar-se em Lisboa.

O anúncio oficial foi feito este domingo no final das jornadas realizadas no Panamá. Marcelo Rebelo de Sousa, que participou no evento, revelou que a ligação de Portugal a África pesou na decisão do Papa.