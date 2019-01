CDS desafia restantes partidos a apresentarem propostas para pacto da justiça

O CDS desafiou esta segunda-feira os outros partidos a apresentarem já as propostas para o pacto da justiça. Os centristas não querem aguardar mais tempo para discutir as iniciativas que apresentaram em 2017, em resposta ao repto lançado pelo Presidente da República.

Nuno Magalhães pediu durante as Jornadas Parlamentares do CDS-PP subordinadas ao tema "Europa: Coesão e Segurança", a decorrer no Hotel Vila Galé, em Braga, que se agende um debate para que os partidos "venham a jogo" com as suas propostas sobre a justiça.