Demitiu-se a diretora da urgência do Hospital da Guarda

Diretora da urgência do Hospital da Guarda demitiu-se. A decisão foi reportada à administração, tal como um memorando dos internistas que contestam o modo de funcionamento do serviço. Entre as queixas estão a falta de material, os médicos que estão escalados não aparecem e doentes nos corredores. À falta de especialistas junta-se ainda a falha de clínicos gerais que em Seia obriga os utentes a guardar vez de madrugada.