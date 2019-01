Homem confessa ter ateado incêndio florestal em Oliveira de Azeméis

Um homem de 58 anos confessou esta terça-feira, no Tribunal da Feira, ter ateado um incêndio florestal em agosto de 2018, em Oliveira de Azeméis, justificando este comportamento com o seu estado de embriaguez.

"Era dia de festa, bebi uns copitos a mais e não sei o que fiz. Foi o álcool que me subiu à cabeça", disse o arguido, no início do julgamento. Os factos ocorreram a 19 de agosto de 2018, cerca das 18:00.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), o arguido ateou fogo ao mato seco e rasteiro existente numa mancha florestal situada por baixo do viaduto da A32 em Macieira de Sarnes, fazendo uso de um isqueiro que trazia consigo.

O alerta foi dado por um popular que passava por ali àquela hora e que terá visto o arguido a sair "a cambalear", do local onde começou o incêndio, tendo contactado a GNR e os Bombeiros.

O arguido foi chamado ao posto da GNR e foi submetido a um teste de alcoolemia, tendo acusado uma taxa de 2,71 gramas num litro de sangue.

O MP refere que o fogo "só não alastrou até residências e concelhos próximos graças à rápida intervenção da população e dos Bombeiros Voluntários", tendo ardido cerca de 200 metros quadrados de eucaliptos e austrálias.

O arguido, que está acusado de um crime de incêndio florestal, está sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação, com controlo através de vigilância eletrónica.

Lusa