Mais espetáculos grátis no Salão Erótico do Porto

Em comunicado, os promotores do XII Eros Porto indicam ter optado por tornar gratuito "todos os espetáculos que até aqui se realizavam em áreas privadas e que requeriam pagamento extra ao bilhete do evento", havendo apenas "uma única área reservada, dedicada ao porno". O direito à Educação Sexual é o "tema central da edição deste ano", adianta a organização, que anuncia o "reforço do espaço e de novos conteúdos da Sex(y)Talk (conversas sobre sexo), a área dedicada a conferências, palestras, debates e 'workshops'".

Nesse espaço, "que nos últimos anos tem conhecido uma crescente adesão do público em busca de informação e de novos conhecimentos", acrescenta o documento, "vão estar não só especialistas em diferentes temáticas, como também comunicadores e influenciadores bem conhecidos". Neste âmbito, e depois de em 2018 com a temática da transexualidade, terem homenageado o Centro Gis da Associação Plano i, o Eros Porto vai também distinguir "uma organização portuguesa, a ser anunciada em breve, relacionada com a promoção do direito de todos a mais e melhor informação sobre sexualidade".

O XII Eros Porto "inaugura este ano a nova área temática 'Lésbica', com tudo sobre sexo no feminino", num evento em que a aposta na diversidade se mantém com mais sete áreas temáticas: Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo (BDSM), 'HotGay', relacionada com o universo do erotismo 'gay', 'Swinger', para os casais liberais, 'Extasia', sobre tantra e como aliar a sexualidade à espiritualidade para atingir um maior equilíbrio nas relações.

Arte Erótica, com diferentes visões artísticas sobre sexualidade e erotismo, Estúdio X, onde se pode conhecer os bastidores das gravações dos filmes para adultos, e Boulevard Erótico, que apresentará as principais novidades e tendências em artigos relacionados com o sexo e o erotismo, completam a oferta do salão erótico.

Oito palcos com espetáculos contínuos reunindo, entre outros, 'shows' de dança no varão, striptease feminino e porno, vão mostrar "mais de 50 artistas oriundos de Portugal, Espanha, Brasil, Roménia, Itália, França e Alemanha".

Lusa