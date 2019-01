Mais de metade dos militares deixam as Forças Armadas antes do fim do contrato 

Os números do Ministério da Defesa, divulgados hoje pelo Jornal de Notícias, mostram que até novembro de 2018 saíram mais de três mil soldados. Os salários baixos, a precariedade e a falta de progressões são as principais razões apontadas pelas associações do setor para o abandono. Nos últimos 15 anos, as Forças Armadas tiveram uma redução de 28% dos efetivos.