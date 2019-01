Um morto em acidente de automóvel na Parede, Cascais

Uma pessoa morreu hoje na sequência do capotamento do automóvel em que seguia na Parede, em Cascais, que levou ao corte da Marginal no sentido Cascais-Lisboa, disse à agência Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública.



A fonte do Comando Metropolitano de Lisboa adiantou que a vítima teve de ser desencarcerada, tendo sido levada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde "acabou por morrer".



A Marginal de Cascais está cortada no sentido Cascais-Lisboa desde as 08:15, estando a ser feita a "remoção da viatura e a limpeza do local", acrescentou a mesma fonte, perto das 10:20.

Lusa