Aviso vermelho para toda a costa de Lisboa ao Minho

Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa estão em aviso máximo entre o meio-dia e as 21h00 de sexta-feira, com o aviso mais grave da escala do IPMA.

Há previsão de ondas entre os 5 e os 8 metros e, em algumas zonas podem atingir os 15 metros.

Para além da agitação marítima, prevê-se ainda vento forte que pode chegar aos 110 quilómetros por hora.

Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Coimbra vão estar também sob aviso laranja para vento forte.

São efeitos da depressão Helena que vai atravessar Portugal no final desta semana.

2. EFEITOS EXPECTÁVEIS

A ANPC enviou às redações um aviso à população para os efeitos expectáveis do mau tempo:

- Piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água e gelo;

- Possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem;

- Possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis;

- Inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem;

- Danos em estruturas montadas ou suspensas;

- Dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, nomeadamente as verificadas em períodos de preia-mar, podendo causar inundações nos locais historicamente mais vulneráveis;

- Possibilidade de queda de ramos ou árvores em virtude de vento mais forte;

- Possíveis acidentes na orla costeira;

- Fenómenos geomorfológicos causados por instabilização de vertentes associados à saturação dos solos, pela perda da sua consistência.