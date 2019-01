Bispo de Bragança quer ver o Estado a apoiar mais as IPSS do interior do país

O Bispo de Bragança alertou hoje para a necessidade de o Estado apoiar mais as Instituições de Solidariedade Social do interior do país que estão a passar dificuldades. D. José Cordeiro está preocupado com a falta de acompanhamento do Estado e denuncia o excesso de zelo na fiscalização.