Um homem foi hoje baleado em Lisboa por duas pessoas que se puseram em fuga, disse à agência Lusa fonte da PSP.



A mesma fonte acrescentou que a vítima ficou com ferimentos ligeiros e foi transportada para o Hospital de Santa Maria.



O caso ocorreu cerca das 06:40, na via pública, na Rua Francisco Benevides, na Ajuda. No local estiveram elementos da PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).



A PSP desconhece se o disparo resultou de algum assalto ou de um desacato.

Lusa