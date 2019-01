MAI lança concurso público para esquadra da PSP de Marvila em Lisboa

O Ministério da Administração Interna (MAI) anunciou hoje que vai lançar o concurso público de empreitada para as novas instalações da esquadra da PSP de Marvila, em Lisboa, investimento que ascende aos 1,2 milhões de euros.

Numa nota enviada à agência Lusa, o MAI adianta estar previsto que a obra seja consignada em agosto deste ano, com prazo de conclusão de um ano.

Segundo o MAI, esta futura instalação da PSP, prevista na reorganização do dispositivo do Comando Metropolitano de Lisboa para a segunda divisão policial (com sede nos Olivais), vai ficar situada no cruzamento da Avenida Salgado Zenha com a Avenida da Ucrânia.

O MAI considera que se trata "de uma infraestrutura relevante numa freguesia para onde se perspetiva a continuação do aumento da densidade populacional e que permitirá potenciar a qualidade do serviço prestado pela PSP em prol da segurança pública na zona oriental da cidade de Lisboa".

A empreitada para as novas instalações da esquadra da PSP de Marvila, em Lisboa, insere-se no âmbito da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de

Segundo o Ministério tutelado por Eduardo Cabrita, o investimento em infraestruturas das forças de segurança contempla 210 intervenções e corresponde a um investimento global de 107 milhões de euros.

Nos primeiros dois anos de execução da lei, o MAI concluiu 40 empreitadas, encontrando-se a decorrer ou em fase de concurso 28 empreitadas e em fase de projeto de execução 80 intervenções.

