O novo diretor vai assumir funções ainda antes da tomada de posse que, por agora, ainda não tem data marcada.

O magistrado passou os últimos cinco anos na missão da União Europeia no Kosovo, onde chegou a ser chefe da Unidade de Crime Organizado. Regressou a Portugal em Junho do ano passado, assumindo funções no Juízo Central Criminal de Lisboa.

Celso Manata sai com o fim da Comissão de Serviço e não pediu a renovação.