Barragem no Zêzere com elevado teor de arsénio em risco de ruir

Existe um risco ambiental a cerca de 50 quilómetros da nascente do Zêzere, na escombreira do Cabeço do Pião, no Fundão. A faculdade de engenharia da Universidade do Porto detetou valores anormais de arsénio.

A autarquia do Fundão, que herdou as toneladas de metais pesados, diz não ter verbas para evitar uma eventual derrocada e contaminação das águas do Zêzere.