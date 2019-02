CP quer saber porque caiu um motor do comboio na Linha do Minho

Em comunicado, a CP refere que o comboio com partida de Porto-Campanhã às 20:15 e chegada prevista a Valença às 22:20, ficou imobilizado junto à localidade de Afife, por avaria, tendo o transbordo dos 15 passageiros a bordo sido feito por táxi.

A CP esclarece que na origem da ocorrência estará à fratura do veio de transmissão entre um motor diesel e a caixa de transmissão que terá originado a quebra de um dos apoios do motor.

"A unidade envolvida foi rebocada por comboio socorro, de madrugada, e está a ser encaminhada para a oficina de Contumil, local onde as equipas técnicas da CP e da EMEF (Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário) farão as necessárias analises técnicas para apurar as circunstâncias e causas desta ocorrência, bem como eventuais medidas preventivas e corretivas que se revelem necessárias", refere ainda a CP.