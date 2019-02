Oficializada recondução de Cristina Casalinho na presidência do IGCP

A recondução de Cristina Casalinho para um segundo mandato na presidência da entidade gestora da dívida pública nacional, o IGCP, Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Publica, foi esta sexta-feira publicada em Diário da República.

Cristina Casalinho inicia hoje, data de entrada em vigor da resolução do Conselho de Ministros hoje publicada, um mandato de três anos, assim como o vogal do Conselho de Administração do IGCP António Pontes Correia.

O diploma nomeia ainda a diretora do departamento de gestão de risco do IGCP, Maria Rita Granger, para vogal do Conselho de Administração da agência, em substituição de Maria Eduarda Simões Lopes Branco Vicente, que foi para a Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD), mais conhecida como banco de fomento.

A recondução destes membros, segundo o Governo, deve-se à "idoneidade, experiência e competência profissionais" para o desempenho dos cargos que "são evidenciadas nas respetivas notas curriculares".

O diploma autoriza ainda os membros reconduzidos a optar pelo vencimento do lugar de origem.

Cristina Casalinho assumiu a presidência do IGCP em 2014, altura em foi nomeada pelo executivo de Pedro Passos Coelho, com Maria Luís Albuquerque como ministra das Finanças.

O mandato de Cristina Casalinho tinha terminado em 2016, mas a antiga economista chefe do BPI permaneceu desde aí no cargo, embora só hoje tenha sido oficializada a recondução, aprovada há cerca de uma semana pelo Conselho de Ministros.

O IGCP, antigo Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, faz a gestão da tesouraria, do financiamento e da dívida pública direta do Estado.

lusa