PJ detém homem de 26 anos suspeito de homicídio em Moimenta da Beira

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira a detenção de um homem suspeito do homicídio de uma mulher, encontrada morta em casa, em Moimenta da Beira, Viseu.

No local do crime, onde a vítima de 25 anos vivia com os dois filhos, havia sangue e ao lado do corpo estava uma arma branca.

O alerta foi dado pela irmã da jovem, pelas 08:00, quando se preparava para levar as crianças de dois e cinco anos à escola.

Em comunicado, a PJ de Vila Real afirma que "identificou e deteve um homem, de 26 anos, suspeito da prática de um crime de homicídio, em Moimenta da Beira".

O texto precisa que o crime terá ocorrido "na madrugada passada".

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação, acrescenta a PJ.

Com Lusa