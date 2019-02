Hoje no Jornal da Noite

A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto detetou valores anormais de arsénio no local que fazia parte do Couto Mineiro da Panasqueira.



O risco é do conhecimento do Ministério do Ambiente, da Direção Geral de Energia e Geologia e da autarquia.



A Câmara Municipal do Fundão, que herdou as tonelada ricas em metais pesados, diz que não tem verbas para evitar uma eventual derrocada e contaminação das águas do Zêzere.

