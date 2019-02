Suspeita de fuga de gás no Caramulo causa oito feridos

Uma alegada fuga de gás numa casa de retiro no Caramulo, concelho de Tondela, provocou hoje oito vítimas que foram transportadas para o hospital, duas inspiram mais cuidados.

De acordo com o que a SIC apurou, as vítimas foram transportadas para os hospitais de Tondela e Viseu. Várias pessoas foram também afetadas, mas sem gravidade, como explica o repórter Frederico Correia.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, que falava à agência Lusa às 12:00, estão no local 16 operacionais e oito viaturas.



O alerta foi dado às 10h20.

Com Lusa