Incêndio extinto no Centro Comercial Colombo, em Lisboa

Em comunicado enviado à redações, a administração do Centro Colombo refere que o incêndio deflagrou "no sistema de exaustão da cozinha do restaurante ‘Frango da Guia'".

O alerta para o incêndio foi dado às 12h15, refere o comunicado, tendo sido dado como extinto às 12:40, de acordo com os Bombeiros Sapadores.

"Do incêndio apenas resultaram danos materiais, não houve acidentes com pessoas, nem feridos a registar e tudo se circunscreveu ao interior do restaurante, sem qualquer impacto na praça da restauração. Local onde apenas é visível o fumo resultante do incêndio", conclui o comunicado..

No local, estiveram 8 carros e 27 elementos dos Sapadores Bombeiros de Lisboa.