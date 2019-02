Governo pede avaliação ao LNEC sobre escombreira do Cabeço do Pião

O Governo pediu ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) uma avaliação para identificar as necessidades de intervenção na escombreira do Cabeço do Pião.

A denúncia foi feita pela SIC, numa reportagem emitida na passada sexta-feira, e agora o Ministério do Ambiente vem pedir ao LNEC que identifique os riscos de intervenção a curto e longo prazo.

Nas escombreiras do Cabeço do Pião, localizadas no Fundão, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto encontrou concentrações elevadas de arsénio, no valor de 150 kg por tonelada, quando os valores aceitáveis não chegam aos 150 gramas.

A escombreira, abandonada pela mina da Panasqueira há 25 anos, está à beira do rio Zêzere. Pode sofrer uma derrocada e provocar uma catástrofe ambiental.

Tal como tinha adiantado à SIC, o Ministério do Ambiente compromete-se a colaborar com a empresa das minas da Panasqueira e com a Câmara Municipal do Fundão na resolução do problema.