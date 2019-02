Trabalhadores da Soflusa em greve pela progressão de carreiras

Os trabalhadores das bilheteiras da Soflusa estão hoje em greve. Entre as principais reivindicações está a progressão nas carreiras. A empresa responsável pelas ligações Barreiro-Lisboa avisa, no site oficial, para a possibilidade de perturbações no serviço. Estão decretados serviços mínimos às horas de ponta.



"As reivindicações continuam a ser as mesmas, a valorização da carreira profissional, a formação, a questão de ética e segurança. Nada foi resolvido, continua tudo na mesma situação e é por isso que convocamos nova greve", explicou à agência Lusa Carlos Costa, da Fectrans -- Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações.



Desde outubro do ano passado que os trabalhadores da área comercial da Soflusa reivindicam a valorização da carreira de agente comercial, a contratação de novos trabalhadores e a formação em novas aplicações a nível de bilheteira, sendo esta a quarta vez que convocam uma greve. ca de 25 pessoas.