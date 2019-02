Criança de 3 anos encontrada morta, pai é o principal suspeito e terá ligações a homicídio no Seixal

Última atualização às 9h36

Uma criança de 3 anos foi encontrada morta dentro de uma viatura. O pai da menina é o principal suspeito. O homem é considerado violento e está em fuga desde ontem, depois de alegadamente ter assassinado a sogra à facada, no Seixal.

Uma mulher com cerca de 60 anos foi encontrada morta ontem de manhã em casa, na Cruz de Pau, concelho do Seixal.



A polícia foi alertada cerca das 8h30 por moradores do prédio, na Rua do Minho, para um caso de violência doméstica, que terminou com o esfaqueamento da vítima. De acordo com a fonte do Comando Distrital de Setúbal da PSP, o genro da vítima, que foi visto a abandonar o prédio, é o principal suspeito do crime.



O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária de Setúbal.