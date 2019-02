Explosão de gás em Matosinhos obriga a evacuação de prédio de cinco andares

Um prédio de habitação de cinco andares teve de ser evacuado esta terça-feira em São Mamede de Infesta devido a um incêndio provocado por uma explosão de gás, disse à Lusa fonte da Proteção Civil de Matosinhos.

Segundo a fonte, o incêndio teve como origem "uma pequena explosão de gás no segundo piso", tendo o combate sido feito pelos Bombeiros de São Mamede de Infesta, que deslocaram para o local nove viaturas e 23 operacionais, após o alerta, que ocorreu cerca das 16:15.

Feita a evacuação do prédio, que ocorreu ao mesmo tempo que a avenida do Conde foi cortada ao trânsito nos dois sentidos, procedeu-se à ventilação das zonas comuns do prédio, acrescentou a fonte, que confirmou a inexistência de feridos.

O fogo foi dado como extinto cerca de uma hora depois, tendo as pessoas "recebido autorização para verificar o estado das suas habitações".

Lusa