INEM recebe mais de 50 chamadas falsas por dia

A atividade do INEM aumentou em 2018. Mais 50 mil que no ano anterior, mas são as chamadas falsas que mais preocupam as autoridades.

Segundo o Jornal de Notícias de hoje as chamadas falsas acionam 7.500 viaturas do INEM entre ambulâncias e helicópteros sem necessidade.

Os dados avançados hoje pelo Jornal de Notícias revelam ainda que a Polícia transfere uma média de 54 chamadas falsas por dia para as centrais do INEM.

Para além dos falsos, telefonemas destacam-se ainda as falsas emergências. Mais de 180 chamadas por dia acabam por ser transferidas para a linha de saúde 24.