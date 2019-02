Ministra da Saúde desmarca reunião com bastonária dos enfermeiros

O Governo suspendeu esta terça-feira as relações institucionais com a Ordem dos Enfermeiros depois das declarações da bastonária em relação à greve nos blocos operatórios.

Já esta tarde o diretor clínico do hospital de Santo António do Porto denunciou que foram violados serviços mínimos no hospital que dirige.

O médico diz que houve 26 cirurgias que cumpriam os atuais critérios de serviços minimos que não foram realizadas.