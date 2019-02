Secretário de Estado da Saúde suspende relações institucionais com a Ordem dos Enfermeiros

EM ATUALIZAÇÃO

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde recusou hoje reunir-se com representantes da Ordem dos Enfermeiros. Francisco Ventura Ramos não desmarcou o encontro antecipadamente, mas justificou que a reunião não se realizava porque a Ordem apoia a greve dos enfermeiros.

O Ministério da Saúde enviou um comunicado à redações no qual esclarece:

"O Secretário de Estado Adjunto da Saúde, Francisco Ramos, suspendeu temporariamente as relações institucionais com a Ordem das Enfermeiros, situação que foi comunicada em reunião com a Bastonária Ana Rita Cavaco e com o vice-presidente, Luís Barreira.

A decisão tem por base as posições que têm sido tomadas pela Bastonária da OE em sucessivas ocasiões e, em particular, no que diz respeito à greve “cirúrgica”, que tem vindo a apoiar publicamente, incentivando à participação dos profissionais."