Hóspedes já regressaram a hotel em Porches após evacuação por fogo em garagem

Os 266 hóspedes que ao início da manhã de hoje foram retirados de um hotel em Porches, Lagoa, já regressaram à unidade, depois de o fogo numa garagem anexa ter sido extinto, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o comandante operacional municipal, Vítor Rio, os hóspedes puderam regressar ao hotel às 10:50, cerca de três horas depois de terem sido retirados do Hotel Pestana Viking, embora "nunca tenham corrido perigo" e a evacuação da unidade tenha sido decidida "apenas por precaução".



De acordo com a mesma fonte, às 11:00 os operacionais procediam a operações para arrefecimento e retirada de fumos do local onde deflagrou o incêndio, numa garagem anexa ao hotel, havendo ordens para os hóspedes permanecerem, para já, no interior da unidade hoteleira algarvia, no distrito de Faro.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, às 11:15 permaneciam ainda no local 31 operacionais, apoiados por 12 viaturas.



Segundo a fonte, às 07:37 foi dado um alerta para um incêndio numa garagem anexa ao Hotel Pestava Viking, na Senhora da Rocha, e pelas 08:45 a unidade hoteleira estava a ser evacuada.

O CDOS de Faro não tem registo de feridos.

Lusa