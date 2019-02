Procura de alojamento para férias no Algarve desce em janeiro face a 2018

A ocupação média por quarto nas unidades hoteleiras do Algarve desceu ligeiramente em janeiro, face a igual período de 2018, situando-se nos 34,4%, revelou hoje a principal associação empresarial do setor na região.

A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) divulgou os dados provisórios compilados pelo seu gabinete de estudos em janeiro e quantificou em 0,3 pontos percentuais a descida relativa ao período homólogo de 2018, que fez a ocupação média por quarto passar de 34,7% para 34,4%.

Esta descida não se refletiu no volume de vendas, que se manteve "ao mesmo nível do ano anterior", observou a AHETA no comunicado em que divulgou os dados do primeiro mês de 2019.

A associação empresarial algarvia salientou que, "nos últimos doze meses, a taxa de ocupação por quarto registou uma descida média 1,1%".

No que respeita aos mercados emissores de turistas, a AHETA apontou para uma quebra de 0,5 pontos percentuais no número de visitantes provenientes da Holanda, o mercado que mais desceu em janeiro comparativamente com o mesmo mês de 2018, seguido dos mercados britânico e alemão, que baixaram ambos 0,3 pontos percentuais.

"O mercado nacional subiu 0,7 pontos percentuais, compensando as descidas dos principais mercados externos", referiu ainda a AHETA.

