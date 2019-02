Rui Rio volta a participar num evento da Associação 25 de Abril 

Rui Rio voltou esta terça-feira a estar presente num almoço promovido pela Associação 25 de Abril, depois de uma participação no mesmo evento em 2013 lhe ter valido duras críticas de aproximação à esquerda, na corrida às diretas do PSD.



Num almoço que durou mais de duas horas, o líder social democrata foi elogiado por Vasco Lourenço pela evolução que conseguiu na liderança do PSD.

Rio aproveitou o encontro para insistir na importância dos entendimentos entre partidos para reformas estruturais que revitalizem a democracia.

A poucos meses das eleições europeias, o líder social democrata afastou a ideia de uma limpeza total na lista e prometeu contar com Carlos Moedas no futuro, quando deixar o cargo de comissário europeu.

Rui Rio volta a admitir acordos com o Partido Socialista