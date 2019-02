Suspeitos de tráfico de droga detidos no Porto atuavam em "rede e em hierarquia"

As 15 pessoas detidas esta quarta-feira na área do Grande Porto por suspeitas de tráfico de droga funcionavam em "rede e de forma hierarquizada" e vendiam o produto estupefaciente no Norte e Centro do país, avançou a PSP.

"O grupo é oriundo e tem raízes no Bairro do Aleixo [Notes:Porto] , é bastante hierarquizado e tem funções devidamente delimitadas e vendia a droga quer no próprio bairro quer em todo Norte e Centro do país, nomeadamente em Bragança, Vila Real, Viana do Castelo, Braga, Aveiro, Coimbra e Leiria", disse o comissário Afonso Sousa da Divisão de Investigação Criminal da PSP/Porto, em conferência de imprensa.

Outra das características desta rede assenta no facto de os "principais intervenientes" terem relações familiares, contou.

Afonso Sousa explicou que no grupo existiam aqueles que tomavam as decisões e os outros que executavam as tarefas e que corriam mais riscos de serem intercetados pela polícia.

"A hierarquização em estratos visava dificultar a nossa ação e diluir a presença dos principais suspeitos naquilo que é a atividade delituosa", adiantou.

Falando numa operação policial de "grande envergadura", cuja investigação iniciou há dois anos, o comissário referiu que envolveu 300 polícias das valências de investigação criminal, grupo de operações especiais, grupo operacional cinotécnico, corpo de intervenção e equipas de intervenção rápida, além do apoio de militares da GNR.

Esta operação implicou a realização de 43 buscas domiciliárias, maioritariamente delas no Bairro do Aleixo, mas também nos bairros da Pasteleira e Pinheiro Torres e ainda em Vila Nova de Gaia, Freamunde e no Estabelecimento Prisional de Custoias, salientou.

Afonso Sousa explicou que uma das buscas visou a cadeia porque um dos reclusos "detém relações" com o tráfico de droga e com esta rede.

Na sequência das buscas, a PSP apreendeu 3.200 gramas de heroína, 1.300 gramas de cocaína, 210 gramas de AX e 50 gramas de produtos de outra estirpe, num total de 39.000 doses.

Além disso, confiscaram balanças, telemóveis, 100 mil euros, armas, soqueiras e carros de alta cilindrada.

O comissário revelou que dos 15 detidos, dez homens e cinco mulheres e com idades entre os 33 e 44 anos, alguns tem antecedentes criminais pela prática dos mesmo crimes.

Os suspeitos vão ser presentes ao Tribunal de Investigação Criminal (TIC) do Porto na quinta-feira.



Lusa