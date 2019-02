Candidata portuguesa tem 150 anos e é de Mértola

Já começou a votação para a Árvore Europeia do Ano, a que Portugal concorre pela segunda vez ao lado de outras 14 árvores, cada uma com uma história para contar.

A nossa Quercus Rotundifolia Lam nasceu há 150 anos em Mértola e justifica a sua candidatura com a "grandiosidade" da sua sombra secular.

A melhor forma de perceber a grandiosidade desta Azinheira Secular é efetivamente pela sua sombra, ao nos sentarmos debaixo da sua copa que faz com que o calor abrasador do Alentejo nos pareça suportável e nos permite contemplar a vastidão da planície envolvente respirando a sua tranquilidade.

As votações decorrem no site Tree Of The Year até ao final de fevereiro.

Os vencedores serão anunciadosa 19 de março em Bruxelas numa cerimónia onde serão entregues os prémios.