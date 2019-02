Aconteceu a 8 de fevereiro

1825

- Nasce o escritor francês Jules Verne, autor de "20 mil Léguas Submarinas" à "Volta ao Mundo em 80 Dias".

1917

- Grande Guerra 1914-18. As tropas portuguesas chegam à zona de Thérouane, na Flandres francesa.

1937

- Guerra Civil de Espanha. As forças do ditador Francisco Franco tomam a cidade de Málaga.

1942

- Reeleição do presidente Óscar Carmona. O poder real é detido por Oliveira Salazar.

1974

- Os confrontos ocorridos no Norte de Moçambique, em Janeiro, justificam o lançamento do primeiro comunicado do Movimento dos Capitães, na defesa da democracia e de uma solução política para a "questão ultramarina".

1989

- Um avião da norte-americana Independent Air Corporation despenha-se na ilha de Santa Maria, nos Açores. Morrem 145 pessoas.

2002

- São encerradas as comportas da barragem de Alqueva.

2017

- O início do Brexit: A Câmara dos Comuns do Reino Unido, numa votação de 494 contra 122 deputados, autoriza o Governo a iniciar as conversações negociais para a saída da União Europeia.

- O grupo financeiro catalão CaixaBank passa a deter 84,5% dos direitos de voto do banco BPI na sequência da Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada sobre o banco português, num investimento total de 644,5 milhões de euros.