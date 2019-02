Chumbado regime especial de pensões para trabalhadores de pedreiras

Três projetos de lei de PCP, BE e "Os Verdes" para a criação de um regime especial de acesso a pensões de invalidez e velhice para os trabalhadores das pedreiras foram hoje chumbados no parlamento.

O texto dos comunistas acabava com "o fator de sustentabilidade nas pensões atribuídas ao abrigo do regime especial de acesso à pensão de invalidez e de velhice dos trabalhadores da indústria das pedreiras que trabalhem diretamente na extração ou na transformação primária da pedra, incluindo a serragem e o corte da pedra em bruto, bem como dos trabalhadores do interior ou da lavra subterrânea das minas e das lavarias de minério".

O referido diploma teve votos contra do PS e do deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira e abstenções de PSD e CDS-PP, enquanto os restantes deputados votaram favoravelmente.

A iniciativa do BE, no mesmo sentido da do PCP, também foi rejeitada pelo PS e por Trigo Pereira, com PSD e CDS-PP igualmente a absterem-se, enquanto as outras forças políticas votaram a favor.

O projeto de lei do PEV sobre o mesmo assunto foi alvo de votação semelhante, sendo rejeitado.

Lusa