Títulos dos jornais de hoje:

O Jornal Económico:

- "CTG regista OPA em Bruxelas e fica na EDP qualquer que seja o desfecho"

- "Carlos Costa escapa a teste de idoneidade aos ex-gestores da Caixa"

- "Novo Banco vai pedir ao Fundo de Resolução valor recorde superior a mil milhões de euros"

- "Consultora suíça quer os mais ricos a investir fora de Portugal"

- "CMVM, Banco de Portugal e ASF na nova autoridade de resolução"

- "Referendo: Regionalização parcial de Rui Moreira é inconstitucional, dizem especialistas"

- "Infraestruturas: Agência Portuguesa do Ambiente aprova cinco projetos com condicionantes"

Correio da Manhã:

- "Escândalo da CGD: Berardo saca 350 milhões à Caixa sem aval"

- "Mais de 800 freiras acusam padres e bispos: Papa quer castigar escravatura sexual na igreja"

- "Dinheiro da greve dos enfermeiros na mira da PGR"

- "Assassinada no Seixal: Menina drogada para aguentar a fome"

- "Moreirense-FC Porto: Dragão de Sérgio em teste decisivo"

- "Sporting: Erro tira Ristovski da Taça"

- "Benfica: Pedro é aposta de Lage"

- "Amor com ex-reclusa tira Leonor da cadeia"

- "Na A1: Acidente mata avô e neta na autoestrada"

- "Europeias provocam mudança no Governo"

Público:

- "Governo impõe novas regras nas casas atribuídas a militares"

- "Diplomacia: França chama embaixador em Roma após ataques 'sem precedentes' de Itália"

- "Transportes: Lei Uber faz três meses mas só 5% dos motoristas estão legalizados"

- "Justiça falhou na proteção a bebé morta no Seixal"

- "Primeira requisição civil em cinco anos desafia enfermeiros"

- "Moção de Santana não dá apoio a Marcelo em Belém"

- "Portugal já converge com uma Europa a crescer menos"

- "Cirurgias são as mais afetadas com privados fora da ADSE"

- "Ípsilon: A Capital, romance de Robert Menasse: Um porco passeia por Bruxelas e é o fim da Europa como a conhecemos"

Jornal de Notícias:

- "Doentes com cancro suspendem tratamentos e ficam sem cirurgias"

- "Leonor Cipriano sai da cadeia e diz-se inocente"

- "Raptou bebé no [Notes:hospital] São João para substituir filho que perdeu em gravidez de risco"

- "12 menores mudaram de género em seis meses"

- "Porto: Histórica Confeitaria Cunha fecha em Sá da Bandeira"

- "Imobiliário: Bruxelas alerta que turismo tira casas aos mais pobres"

- "F.C Porto: Conceição desdramatiza ausência de Marega"

- "Distritais: Dirigente do Serpa acusado de incentivar doping"

- "Carlos do Carmo coloca ponto final na carreira"

Jornal i:

- "Grande entrevista ao pediatra Mário Cordeiro: 'As crianças estão a ser habituadas a não pensar'"

- "A força do Instagram"- "Miúdos que querem mudar o mundo: Adolescente pediu ao papa uma quaresma vegan"

- "Requisição civil não desarma enfermeiros: Decisão só tinha sido tomada uma vez"

- "Eleições europeias: Paulo Rangel confirmado como cabeça-de-lista do PSD"

- "Polémica em torno do Parque das Setes Fontes em Braga: Projeto gera discórdia"

Negócios:

- "Luta dos enfermeiros deve seguir em tribunal"

- Andrés Malamud [Notes:investigador principal no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa] : 'É preciso pagar aos militares para aceitarem a transição na Venezuela'"

- "Retratos de um regresso a casa"

- "Cuidado, as pessoas podem deixar a economia doente"

- "Pais do Amaral tem projeto para três hotéis em Portimão"

- "Energia: O que está a travar a OPA dos chineses da CTG à EDP?"

- "Perfil: Bill Gross, o 'rei das obrigações' vai deixar o trono"

- "Automóvel: Um em cada quatro carros a circular é importado usado"

- "Indústria: Efacec poderá ter batido vendas de 600 milhões [Notes:de euros] "

A Bola:

- "Benfica: Reforço de inverno: Gabriel convence até os próprios colegas"

- "Sporting: Bruno à procura de recorde"

- "Moreirense-FC Porto: Quatro anos sem vencer em Moreira de Cónegos"

- "Internacional: Corpo de Emiliano Sala encontrado"

- "Colômbia: Um cidadão do mundo: Carlos Queiroz vai trabalhar no 9.º país da carreira"

Record:

- "'João Félix é fantástico', Bernardo Silva recebe Record de Ouro e fala do novo prodígio da Luz"

- "Salvio não poupa elogios: 'Jonas é o melhor jogador do Benfica'"

- "Moreirense-FC Porto: 'Mais azia mas igual pressão', Sérgio Conceição e a aproximação das águias"

- "Sporting: Varandas tenta segurar Acuña"

O Jogo:

- "'A jogar assim vamos ser campeões', Sérgio Conceição confia que a equipa será capaz de colmatar a falta de Marega e está otimista"

- "Benfica: Jardel apontado à Turquia"

- "Braga: 'A cidade merece o título', Raúl Silva garante que a equipa está preparada para a fase difícil"

- "V. Guimarães: Luís Castro não tira os olhos da Europa"

- "UEFA: Fernando Gomes reeleito para o comité executivo"

Com LUSA.