Homens usam collants? Aluno diz que sim, professora corrige

Em causa está a associação dos géneros feminino e masculino a peças e acessórios de roupa. Quem usa collants? Quem usa boné? Eduardo, aluno do 11.º ano do curso profissional de técnico comercial, respondeu “ambos” a todas as opções. A professora recusou algumas das respostas.

Uma gravata, um boné ou um par de collants não são para ambos, considera a professora de inglês de Eduardo, que marcou como erradas as respostas do aluno. Já na mala de mão e no colar, que Eduardo também classificou para os dois géneros, a professora considerou as respostas corretas, acrescentado, ainda assim, um ponto de interrogação.

“Eu vivo em 2019”, escreveu o jovem no Público, dizendo que depois de ter confrontado a docente sobre o critério de correção, foi ameaçado com uma falta disciplinar, “apenas pela professora discordar da minha opinião”.

No texto, o jovem que aos 15 anos se tornou o mais novo delegado a discursar numa convenção do Bloco de Esquerda, aproveita para abordar os papéis do género, contando outros episódios familiares e escolares que considera contribuírem para “descriminação social”.

Usa exemplos como o cor-de-rosa estar associado a meninas e o azul a meninos, ou como um outro professor respondeu que o lugar da mulher é na cozinha quando uma aluna o questionou sobre um exercício na aula de informática.

“Sonho com uma sociedade onde os alunos sejam livres de exprimir a sua opinião, onde todos e todas possam vestir o que querem”, diz. O jovem pede ainda uma sociedade justa, baseada na igualdade e na fraternidade.