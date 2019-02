Os socialistas pedem uma ação firme por parte das autoridades, considerando que o despedimento constitui uma forma especialmente violenta contra os direitos básicos desta mulher e mãe.

No fim da audiência com deputados do grupo parlamentar e com a presença do líder da CGTP, Arménio Carlos, o PS fez saber através de uma nota que em diálogo com o Ministério do Trabalho, acompanha o caso com "enorme preocupação".