Em atualização

Uma grua de grande porte caiu, esta manhã, em cima do telhado de um prédio de habitação e de vários armazéns na Rua da Boa Hora, no Porto, sem causar vítimas.

O acidente ocorreu por volta das 8h30 e não provocou vítimas.

O proprietário do edifício onde uma grua caiu esta manhã, no Porto, já está no local. Fernando Silva acredita que a causa do incidente possa ter sido uma cedência do terreno.

Carlos Marques, comandante dos Bombeiros Sapadores do Porto fez um ponto de situação.